اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحصيل 500 ألف ليرة مستحقات مصرى فى لبنان

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:20 ص
القوى العاملة تعلن تحصيل 500 ألف ليرة مستحقات مصرى فى لبنان محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة بيروت - لبنان، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن الحصول عن تنازل عن الكفالة المصرفية بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
 
وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالي شرين محمود سيد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضى عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالى 7 عقود وتأشيرة عمل  تم اعتمادها، فضلا عن توفير 7 فرص عمل.
 
وأوضحت الملحق العمالي ببيروت أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 20 شكوى، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا، و8 شكوى تم تحويلها للقضاء،  وما زالت هناك 7 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام بنحو 8 زيارات ولقاءات، والموافقة على نقل كفالة 3 عمال، و39 طلب نقل كفالة قدم للمكتب، و30 طلباً تم إحالته إلى الأمن العام.

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محمد سعفان

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