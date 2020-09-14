"الزراعة" توجه نصائح للفلاحين حول طرق رى وتسميد محصول البنجر

كتب عز النوبى

أصدر قطاع الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح عدد من التوصيات والإرشادات الفنية، الواجب على مزراعى محصول بنجر السكر مراعاتها للحصول على إنتاجية أفضل، وخاصة حول طرق الرى والتسميد.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية بالقطاع كالتالى:

فى الأراضي القديمة العروة البكرة (زراعات أغسطس)

-يوالى الرى كل 10-15 يوماً على الحامى تبعاً لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياه الزائدة بعد كل رية.

-إجراء العزقة الأولى قبل الخف وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش.

-إجراء الخف عندما تكون 4 ورقات حقيقية على النبات (بعد حوالى شهر من الزراعة) على نبات واحد قوى بالجورة.

-بعد الخف تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان)، حيث يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع هذه الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50 كجم/فدان وتكون الإضافة تلقيم بجوار النبات والرى مباشرة على الحامى بعد إضافة السماد.

-عدم زيادة معدل الآزوت لهذه العروة، لأنها تحصد مبكراً وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش، ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر.

الزراعات المتوسطة (زراعات سبتمبر)

-يتم إعداد الأرض للزراعة بالحرث مرتين متعامدتين مع ترك 3-4 أيام بين كل حرثة وأخرى للقضاء على الآفات والتنعيم والتزحيف ونثر السوبر فوسفات بمعدل 200كجم / فدان والتخطيط بمعدل 14 خطاً / قصبتين.

-تتم الزراعة في جور على مسافة 20 سم، ويوضع بالجورة 2-3 بذرة على عمق 1-2 سم، وتكون الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتجنب لفحة الشمس الشديدة على البذرة والزراعة تكون فى الثلث العلوى من الخط.

-رش مبيدات الحشائش الموصى بها

-رية الزراعة تكون على البارد والتأكد من شرب رأس الخط بالمياه لضمان نسبة عالية من الإنبات.

-تعطى رية المحاياة بعد أسبوع من الزراعة على الحامي مع الاستمرار في الرى كل 15 يوماً أو تبعاً لقوام التربة ودرجة الحرارة السائدة مع صرف المياه الذائدة عن حاجة النبات بعد كل رية.