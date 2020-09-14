اليوم السابع
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الرى والسياحة يتفقان على جدولة المديونيات المتأخرة على الفنادق العائمة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 04:06 م
الرى والسياحة يتفقان على جدولة المديونيات المتأخرة على الفنادق العائمة جانب من اجتماع وزيرا الرى والسياحة
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل فى وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
 
ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشأت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمه وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية، والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل.
 
وقد تم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى تأجيل أية إجراءات للحجز الإدارى على أصحاب المديونيات المتأخرة علي مجري نهر النيل لمدة عام.
 
مع قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة فى ضوء السعى لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمار.

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