"الرى" تفعل استخدام تطبيق جديد على الهاتف المحمول لحصر التعديات على الجزر النيلية

كتبت أسماء نصار

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، وقيادات ومديرو عموم قطاع حماية النيل الاجتماع التنسيقي الثانى لتفعيل واستخدام تطبيق البوابة الجغرافية، فيما يخص مجري نهر النيل والجزر النيلية، من أجل تطوير العمل وتطبيق تكنولوجيا المعلومات واستخدام الادوات الحديثة في إدارة منظومة الموارد المائية.

ومن جانبه، أوضح علاء خالد أن البوابة تتيح تحديث وعرض بيانات التعديات على الجزر والمراسي النيلية وحصرها عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة تشجيع القائمين على تجميع البيانات من أبناء قطاع حماية النيل وتحفيز وتكريم الإدارات المتميزة فى سرعة إدخال البيانات.

ويذكر أن الوزارة تسعى حاليًا إلى ميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة، مثل "طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب رى أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفى، ومازالت الوزارة مستمرة في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة".

كما تم إنشاء وتوفير بريد إلكترونى حكومى للعاملين بوحدات التحول الرقمى وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، ولجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.