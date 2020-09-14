اليوم السابع
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الرى تؤكد مواصلة المناقشات بشأن مفاوضات سد النهضة.. وتكشف آخر التطورات

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 12:09 ص
الرى تؤكد مواصلة المناقشات بشأن مفاوضات سد النهضة.. وتكشف آخر التطورات المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن آخر ما توصلنا إليه بشأن سد النهضة، هو المفاوضات الأخيرة التي تم رفع التقارير النهائية لدولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد الإفريقية الحالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه خلال الفترة الحالية هناك مناقشات متواصلة على المستوى الدبلوماسى والسياسى لتحديد ما سيكون وسيترتب عليه الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنه.

وكانت سفارة مصر بواشنطن، عقدت الجمعة، ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة وشرح المواقف المصرية في هذا الشأن، واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


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