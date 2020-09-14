اليوم السابع
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التنمية المحلية: المنوفية الأكثر فى عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 10:31 م
التنمية المحلية: المنوفية الأكثر فى عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء الدكتور خالد قاسم
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوى استجاب لبعض الشكاوى فى استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث إنه جرت زيادة ساعات العمل، وعمل شودار للظل، وتكثيف الإشراف والاستقبال بالمراكز التكنولوجية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن محافظة الجيزة طبقت تلك الإجراءات بشكل جيد، وانخفاض سعر المتر فى القرى الريفية جعل هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مكاتب التصالح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن محافظة المنوفية فى المقام الأول من حيث عدد المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

وكان كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن، وقاموا بدفع مبلغ جدية التصالح، وأضاف أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بزيادة عدد ساعات العمل لاستقبال الراغبين في التصالح وذلك على خلفية بعض الشكاوى، موضحاً أن هناك توجيه للمحافظين بعمل ورديات إضافية والعمل أيام الإجازات لاستقبال الراغبين في التصالح.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سعر المحاسبة في كل قرى مصر للتصالح في مخالفات البناء 50 جنيها فقط للمتر، مضيفاً أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح لأى شخص يدفع القيمة كاملة فورى.

وذكر أن أي مبالغ دفعت في المحكمة سيتم خصمها من المبلغ المالى للتصالح بشرط أن يكون تم دفعها قبل أبريل 2019، حيث إن المخالفات التى تم ارتكابها بعد إصدار القانون فى إبريل 2019 سيتم إزالتها.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم توصيل المرافق لأى شقة فى أى عقار بعد أن تتصالح، لافتاً إلى أن قيمة الوحدة السكنية سترتفع بعد التصالح.


المنوفية

طلبات التصالح

التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

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