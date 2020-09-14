التموين تضبط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بدون تصريح فى 6 أكتوبر

كتب مدحت وهبة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من توافر السلع، كما تم المرور على المخابز لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين وصرفه بالبطاقات بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة وبسعر 5 قروش للرغيف





وقادت الحملة هالة سيد غريب وكيل مديرية التموين بالجيزة ، وتم ضبط سيارة محملة بـ37 أسطوانة بوتاجاز بدون تصريح ، كما تم تحرير محضر لمطعم شهير بأكتوبر والتحفظ على كمية كبيرة من الدواجن واللحوم المصنعة مجهولة المصدر وبدون بيانات.

يأتي شن الحملات بشكل مستمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الحملات للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين وأيضا متابعة ضخ المنتجات واللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب أيضا متابعة انتظام السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات .



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