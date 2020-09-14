اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن تفاصيل مشروع المبنى الجديد لطب جامعة السويس

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 09:48 م
التعليم العالى تعلن تفاصيل مشروع المبنى الجديد لطب جامعة السويس مشروع المبنى الجديد لطب جامعة السويس
محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى، عن تفاصيل جولتها داخل المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس، بتكلفة اجمالية 412 مليون جنيه على مدى أربع سنوات الانتهاء من انشاء كلية الطب جامعة السويس.
 
وأوضحت الوزارة: تعد كلية الطب بجامعة السويس، من أولى كليات المجمع الطبي بجامعة قناة السويس بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة، ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع، ويضم المبنى 5 معامل تشريح و6 معامل كيمياء حيوية و6 معامل هيستولوجي و9 معامل باثولوجي، و6 معامل فيسيولوجي، و3 معامل متنوعة.
 
وشددت على أنه يوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات وعدد 2 مدرجات طلابية سعة 250 طالب، بالإضافة إلى 7 قاعات علم الطفيليات و7 قاعات لقسم علم العقاقير، وتحتوي الكلية على 17 مكتب لقسم الباطنة الداخلي 1 و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلي 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، و7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتب إداري، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعي.
 
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