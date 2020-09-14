"التضامن" تطلق ورشة عمل جديدة لمكلفى الخدمة العامة بالأقصر

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعىُ، ورشة عمل بعنوان " المهارات الحياتية " soft skills لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفى الخدمة العامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الأقصر لمدة أربعة أيام تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووجهت الدكتورة نيفين القباج باستئناف عمل مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا" لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفي الخدمة العامة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بعد الانتهاء من عام التكليف الخاص بهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعاني من عجز وظيفي في هذه التخصصات خلال المرحلة الثانية من المبادرة .

وخصصت الوزارة عدد من المدربين المتخصصين لتنفيذ الورشة التي تتضمن عدد من الموضوعات منها الالتزام وتحمل المسؤولية والقدرة على العمل تحت ضغط والتواصل والتفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وادارة الوقت والتفاوض مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية واجراءات السلامة الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء انعقاد ورشة العمل .

وقد قامت الوزارة بإطلاق المرحلة الأولى من تلك المبادرة عام 2016م بهدف سد العجز بدور الرعاية الاجتماعية والتي تتنوع بين مؤسسات رعاية أيتام ودور مسنين وأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر من خلال الاهتمام بتنمية واستثمار القوى البشرية الموجودة من مكلفين الخدمة العامة.

وقد اسفرت عن توظيف عدد 35 مكلف خدمة عامة بعد انتهاء عام التكليف الخاص بهم بعدد د27 مؤسسة رعاية اجتماعية بالإضافة الى توظيف 15 مكلف أخرين بعدد 12 مؤسسة رعاية اجتماعية أثناء المرحلة الثانية الجاري العمل بها بمحافظتي الاسكندرية والغربية .