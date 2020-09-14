اليوم السابع
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الأرباح تجاوزت مليار جنيه.. مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يعتمد الحساب الختامى للعام الماضى

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 05:00 ص
الأرباح تجاوزت مليار جنيه.. مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يعتمد الحساب الختامى للعام الماضى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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حققت إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال السنة المالية الماضية، والتى انتهت فى يونيو الماضى، صافى ربح قدره مبلغ 1.119 مليار جنيه.
 
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد ترأس نهاية الأسبوع الماضى اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور محافظى جنوب سيناء والغردقة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية وأعضاء مجلس الإدارة. 
 
وخلال الاجتماع تم الموافقة على اعتماد الحساب الختامى والمركز المالى (المعدل) للهيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية 2019 /2020 المنتهية فى 30/6/2020، حيث حققت الهيئة مبلغ 1.277 مليار جنيه إجمالى الإيرادات، بصافى ربح قدره مبلغ 1.119 مليار جنيه.
 
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، كما أسفر عنه عدد من القرارات، أبرزها الموافقة على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة لمشروعات التنمية والاستثمار السياحى المخصصة من الهيئة، والتى كانت تستقبل الزائرين فعليا خلال شهر مارس 2020 عن المدة مــن 1/3/2020  وحتى 30/9/2020.

التنمية السياحية

ارباح التنمية السياحية

السياحة

اخبار مصر

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