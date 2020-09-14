استشارى مناعة يحذر من الإهمال فى تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن حديث منظمة الصحة العالمية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وبجدية، لأن معظم الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي عبارة عن فيروسات تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وأيضا مثل الغدة النكافية التي تصيب الأطفال، لافتاً إلى أن وسيلة انتقال العدوى هي واحدة للجميع.

وأضاف الدكتور عبد الهادي مصباح، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعمل حسب ما يرد إليها على الأرض، وإذا حدث إهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية سوف تكون هناك إجراءات أشد صرامة، معقبا: "طول ما ها الفيروس ليس له علاج أو لقاح واقي يقضي عليه إحنا في خطر، أي أن كانت الدولة وقدمها واستعدادها".

وتابع استشاري المناعة والتحاليل الطبية: "كل ما يقال من تصريحات عن اللقاح الروسي والصيني هو حديث من ضمن التجارب السريرية، لأن مسألة المناعة معقدة جداً، ومن الممكن أن تسبب أمراض مناعية أو أورام، لدينا أصول في إصدار لقاح جديد، وإذا لم تتبع تلك الأصول سنكون في خطر".

وأشار إلى أن مسألة وضع الوباء لا يقلقني هو كلام غير دقيق، لأن فيروس كورونا غير مقلق عدديا، ولكنه مقلق على مستوى الانتشار خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.