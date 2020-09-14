استشارى طرق يوضح كيف تقدمت مصر فى المراكز التنافسية للطرق عالميًا.. فيديو

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور عماد نبيل استشارى الطرق والمرور، أن مصر تقدمت فى المراكز التنافسية فيما يتعلق بالطرق عالميا، ويرجع هذا إلى زيادة 8000 كيلو على شبكة الطرق فى مصر، وإضافة 600 كوبرى لحل مشاكل الحوادث والتقاطعات المباشرة، والتي تم إنشاؤها جميعا طبقا للمواصفات الدولية، ما أسفر عن تقليل زمن الرحلات وتخفيض التلوث وتحسين البيئة العامة للطرق، وتحسين مستوى الأمان والخدمة عليها، ما أعاد مصر مرة أخرى لمكانتها المطلوبة فى حركة النقل البرى.

وأضاف استشارى الطرق والمرور، خلال مداخلة هاتفية، بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، اليوم الإثنين، أنه سيتم ربط الموانئ البرية بالموانئ البحرية من خلال طرق البرية، لأنه قبل ذلك كان هناك انفصال تام بين هذه الموانئ وبعضها، وكان هناك فى وقت من الأوقات موانئ على البحر الأحمر ولمن نكن نجد وقتها طريقا للوصول إليها، ولكن اليوم التنافسية الدولية وقدرات الطرق وقدرتها على التنافس فى مجال الاستثمار دوليا وقدرة هذا القطاع وأنه أصبح مؤهلا لتحمل الواجبات المطلوبة فيه، أصبحت مصر بسببها من أفضل الدول فى ذلك القطاع، حيث كان ترتيب مصر فى ذلك القطاع 118 على مستوى العالم واليوم أصبحت فى المركز الـ28 عالميا.



وأكد الدكتور عماد نبيل، على أن هذه القفزة فى قطاع الطرق يصحبها حاليا توجهات الدولة فى مجالات أخرى هامة، ولا تقل أهمية عن الوسع فى شبكة الطرق، مثل منظومة النقل الذكى الـITS، والتى من أهم مميزاته أنه يقوم بربط الطرق مباشر بمتخذى القرار، كما يساهم فى حل المشاكل المرورية، ويستطيع عمل تحويلات مباشرة إذا تطلب الأمر، كما يقوم بتنبيه السابق بطرق الحركة المختلفة وأى اتجاه يسلكه، كما يقوم بتسجيل المخالفات بطريقة ألية، كما أنه يقوم بربط وسائل النقل الجماعى ببعضها البعض.