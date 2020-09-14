ارتفاع صادرات البصل لـ305 آلاف طن وجارى الشحن للأسواق العالمية

كتب ـ عز النوبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادر البصل تخطت 305 آلاف طن منذ بداية الصادرات حتى 9 من شهر سبتمبر الجارى الى جميع الأسواق العالمية، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على الشحنات المصدرة.

وأضاف "العطار" لـ "اليوم السابع"، أن صادرات البصل تحتل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس ، ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشير الى أن إدارة الحجر الزراعى ، تواصل تكثيف اللجان الفنية في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة ، أكدت أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.