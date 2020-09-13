اليوم السابع
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230 مليار دولار خسائر السياحة فى دول أمريكا اللاتينية بسبب كورونا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:00 ص
230 مليار دولار خسائر السياحة فى دول أمريكا اللاتينية بسبب كورونا خسائر السياحة بسبب كورونا - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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أكد المجلس العالمى للسياحة والسفر، أنه نتيجة لوباء فيروس كورونا الجديد ، قد تخسر أمريكا اللاتينية ما يصل إلى 230 مليار دولار في السياحة لأنها من أكثر القطاعات تضرراً بعد إغلاق الحدود ، مضيفا فى احصائية حديثة له أنه سيكون هناك ما يقرب من 12.4 مليون إجازة مرضية ، وبحسب التحذير الذى أطلقنه جلوريا جيفارا  ، رئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي ، أن السبب الذي يمكن أن يؤثر أيضًا على التعافي السياحي السريع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، عدم وجود بروتوكولات موحدة لتوفير الأمن الصحي عند رفع القيود على الحدود . 
 
وقالت جيفار ، نعتقد أن التعافي يمكن أن يكون في غضون 18 شهرًا إذا تم تنفيذ هذا التعاون واتخاذ الإجراءات المناسبة "وإلا يمكن أن يصل المتوسط ​​إلى أربع سنوات ، ونوهت  إلى أن هذه الاوضاع وعدم التنظيم سيؤثر بشكل مباشر على ثلثي الوظائف المخصصة للسياحة الإقليمية في عام 2020. وعلى الرغم من أنها أشارت إلى أنه "لا يوجد بلد يمكنه الهروب من التأثير" ، إلا أنه في المكسيك فقط سيكون هناك خسائر في العمل تصل إلى خمسة ملايين ؛ أي ما يقرب من 70٪ من العاملين في القطاع، وفي جميع أنحاء العالم ، قد يصل التأثير على العمل إلى 197.5 مليون عاطل جديد عن العمل وخسائر تقترب من 5.5 مليار دولار.

امريكا اللاتينية

السياحة

خسائر السياحة

اخبار مصر

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