وزير خارجية أرمينيا: الأرمن فى مصر عملوا على تقوية أواصر الصداقة بين البلدين

كتب سمير حسنى

قال وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، أن الدول العربية دعمت الشعب الأرمينى عندما تعرض لخطر كبير على يد الدولة العثمانية، منوها بأن آلاف الأرمن هربوا من المذابح العثمانية وتوجهوا إلى الدول العربية.

وأضاف وزير خارجية أرمينيا خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره سامح شكرى بالقاهرة، أن هناك مئات الآلاف من الشعب الأرمينى يعيشون فى مصر، وعملوا على تقوية أواصر الصداقة بين البلدين، مضيفا: "قمنا بترسيخ أسس الصداقة وزيارتى للقاهرة تأتى فى إطار ترسيخ علاقات البلدين والتشارك فى تحقيق الأمن والاستقرار .

ووصل مطار القاهرة الدولى، أمس السبت، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، فى زيارة إلى مصر، تستغرق أربعة أيام يلتقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى وعددا من كبار المسئولين.

قالت مصادر بمطار القاهرة، تم انهاء اجراءات وصول وزير خارجية أرمينيا، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، فور وصوله على متن طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، وكان فيه استقباله وفد من سفارة أرمينيا وعدد من مسؤولى مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة، ومن المقرر أن يتلقى زوهراب مناتساكانيان خلال زيارته مع وزير الخارجية سامح شكرى وعدد من كبار المسئولين فى مصر فضلا عن عقد لقاء مع ممثلى الجالية الأرمنية بمصر.