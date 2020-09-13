وزير النقل يتابع تطورات العمل بمحطة السكة الحديد بالمينا ومحور سمالوط

المنيا-حسن عبد الغفار

يزور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، محافظة المنيا حيث سيكون في استقباله اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، وسيصل وزير النقل إلى محطة قطار المنيا، في تمام الساعة 11 صباحاً، وستشمل الزيارة تفقد (محطة السكة الحديد بالمنيا، ومحور سمالوط على النيل) ، الرباط بين الصحراوى الشرقى بالصحراوى الغربى مما يساهم فى تسهيل حركة التجارة، والذى يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه.

ويشمل المحور 43 عملاً صناعياً، منها عدد 30 كوبري تضم 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربى، و26 كوبرى و17 نفقًا ، لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

ويساهم محور سمالوط في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي " القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط، كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وكان وزير النقل قد قام بعدة زيارات للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال إنشاء الكوبرى، ويعد محور سمالوط المحور الثالث بمحافظة المنيا بعد محور بنى مزار وملوى .