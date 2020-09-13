وزيرة التعاون الدولى توثق تفقدها للتجمعات التنموية الجديد وسط أهالى سيناء "صور"

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على توثيق زيارتها التفقدية لعدد من التجمعات التنموية فى وسط سيناء بنطاق مركز نخل، فى زيارة رافقها خلالها بشير سلطان نائب رئيس مركز ومدينة نخل وخليل على خليل سكرتير المجلس نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
ونشرت وزيرة التعاون الدولى مجموعة صور من زيارتها لمنطقة سيناء، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، والتي ظهرت من خلالها وهي تتوسط أهالي وأطفال سيناء، وكتبت قائلة: "سيناء الأرض المقدسة، نشعر بالفخر والإنجاز ونحن نختتم زيارتنا في شمال سيناء، فصل جديد في إعادة بناء للأجيال القادمة".
#Sinai, the land of the sacred. Once again, left with feelings of pride and accomplishment as we conclude a visit in North Sinai, a new chapter in our social contract to build back better for generations to come. #Egypt The Bedouin Community Development national project; includes 18 residential and agricultural complexes with educational institutions, medical centers and sports squares. Simply put.. 1,181 housing units with 10,610 feddans across North and South Sinai, for the bedouins by the bedouins. The project also includes access to clean drinking water through 260 wells. Together with the Ministry of International Cooperation; the projects are funded by the Saudi Fund for Development and the Arab Fund for Economic Social Development as part of the Sinai Peninsula Development Program. Creating an interlinked yet independent ecosystem for each Bedouin family with 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 at the core through 𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝘀 in action with 𝗣𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 as the driver (𝗣&𝗣&𝗣).
وأوضح بيان لمجلس مدينة نخل أنه تم استقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وزيارتها للتجمعات التنموية بنطاق المركز بقريتي صدر الحيطان، والنثلية .
وزيرة التعاون الدولي مع أهالى سيناء
وزيرة التعاون الدولي مع أهالى سيناء
وتم تقديم عرض تفصيلى للمشروع ومراحله المختلفة على مستوى محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث يجرى الانتهاء من استصلاح 10600 فدان، وبناء 1181 بيتا بدويا شاملة المرافق المختلفة لعدد 18 تجمعا منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء وعدد 11 تجمع بمحافظة شمال سيناء منها 6 تجمعات بمركز ومدينة نخل وقامت الوزيرة بتفقد ما تم تنفيذه من المباني والأراضي الزراعية والآبار بتجمعي أبو رصاصة بقرية صدر الحيطان، النتيلة 1، النثيلة 2 بقرية النتيلة.
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي في سيناء
وزيرة التعاون الدولي في سيناء
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