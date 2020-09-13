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وزيرة التضامن تفتتح اليوم البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:00 ص
وزيرة التضامن تفتتح اليوم البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ،رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،اليوم الأحد أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ، ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة  ، ومن المقرر أن يحضر اللقاء عمرو عثمان ، مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "
 
وفى ذات السياق يواصل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي الفيوم والمنيا بالتوازي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
 
تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.
 
 
 
 

التضامن

مشروع مودة لتوعية المتعافين من الإدمان

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