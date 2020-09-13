اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن تعلن تردد 2 مليون شخص على منصة تأهيل المقبلين على الزواج

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:09 م
وزيرة التضامن تعلن تردد 2 مليون شخص على منصة تأهيل المقبلين على الزواج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ
كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن وصول المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" إلي (2 مليون متردد) منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019؛ كما سيبدأ المشروع العام القادم في تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلي للجامعات وعلي ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتي تم خلالها تنفيذ دليل مودة علي (90 ألف) طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية ،كما سنتوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وقد نفذنا هذا العام الدليل علي 36 ألف مجند).
 
 
 
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع " مودة " التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة
 
 
حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التصامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية .
 
 
 

التضامن

التوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

مشروع مودة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن تفتتح اليوم البرنامج التدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:00 ص

وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسى بمقر جمعية رسالة بالدقى

السبت، 12 سبتمبر 2020 06:33 م

وزيرة التضامن تفتتح غدا أول برنامج للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:00 م

وزيرة التضامن تعلن زيادة ميزانية بنك ناصر الاجتماعى لـ 22,25 مليار جنيه

السبت، 12 سبتمبر 2020 02:49 م

وزيرة التضامن تفتتح غدًا فرع الشهيد أحمد المنسي بمقر جمعية رسالة بالدقي

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 10:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة