اليوم السابع
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وزارة الرى تعلن بدء تخفيض المنصرف خلف السد العالى استعدادا لموسم السيول

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:16 ص
وزارة الرى تعلن بدء تخفيض المنصرف خلف السد العالى استعدادا لموسم السيول الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن  بدء تخفيض المنصرف خلف للسد العالي استعدادا لموسم السيول مع إستمرار المتابعه الديناميكية و إزالة التعديات علي المجاري المائيه وخصوصاً مجرى نهر النيل وفرعى دمياط ورشيد  والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو  أثناء فترة السيول.
 
وأضافت الوزارة أنه يتم متابعه حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية .
 
وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .
 
 
 
 

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