اليوم السابع
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وزارة التنمية المحلية تعلن تجاوز عدد طلبات التصالح اليوم مليون و40 ألف طلب

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:10 م
وزارة التنمية المحلية تعلن تجاوز عدد طلبات التصالح اليوم مليون و40 ألف طلب الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه مع التخفيضات التى شهدتها قيم التصالح، حدثت اليوم طفرة فى عدد طلبات التصالح الموجودة بجميع أنحاء الدولة المصرية، حيث تجاوز عدد الطلبات المليون و40 الف طلب. 
 
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "خبر اليوم" التى تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية ON E TV، أن اللواء محمود شعراوى محافظ التنمية المحلية، أصدر لجميع المحافظين، بتقديم التيسيرات للمواطنين، ومد ساعات العمل بالمحافظات للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وكذلك زيادة عدد الموظفين والمشرفين، مع وجود الرقابة المستمرة حتى للحفاظ على مسافات التباعد. 
 
وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكيد صباح اليوم على جميع المحافظات بقبول أى طلبات وأى مستندات موجودة، بحيث يتم استكمالها فى مدى زمنى شهرين عقب انتهاء فترة جدية التصالح، وذلك للحفاظ عن الثروة العقارية، واستكمال البنية الأساسية فى جميع المحافظات، لأن أموال المصالحات سوف يتم توجيهها لتستخدم فى رفع الإمكانيات فى تلك المحافظات. 
 
وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه وفقا لقرارات رئيس الجمهورية تم تعميم أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع 50 جنيه، كذلك الأمر لمحافظات مصر كلها قامت بإجراءات تخفيض سعر التصالح بنسب متفاوتة، فالقاهرة تراوحت من 20 إلى 70%، والوادى الجديد تم التخفيض فيها لـ 60 %. 
 
وأوضح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تخفيض قيم التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.
 

التنميه المحليه

المخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء

وزاره التنميه المحليه

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