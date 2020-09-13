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وزارة الأوقاف تعلن عن 33 درجة بوظيفة إمام وخطيب ومدرس.. اعرف الشروط

الأحد، 13 سبتمبر 2020 05:17 م
وزارة الأوقاف تعلن عن 33 درجة بوظيفة إمام وخطيب ومدرس.. اعرف الشروط الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عن 33 درجة بوظيفة (إمام وخطيب ومدرس) وهى المجموعة الأخيرة من مسابقة الأئمة رقم (1) لسنة 2016م، وفقا لعدد من الشروط.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، أنه ينبغى أن يكون المتقدم خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين، وأن يكون المتقدم من خريجى الكليات التالية: " أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات "، كلية التربية جامعة الأزهر " شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية ".

كما اشترطت الوزارة: قبول العمل فى أى من المناطق النائية والحدودية لمدة 5 سنوات، وألا يزيد سن المتقدم من خطباء المكافأة عن (40) عامًا عند تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون من غير المعينين بالحكومة أو القطاع العام .

 وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستخصص نسبة 5% من هذه الدرجات لذوى الاحتياجات الخاصة وبذات الشروط على أن يكون التقرير الطبى لا يمنع من أدائه الوظيفى كإمام للمصلين والصعود على المنبر .

وقالت وزارة الأوقاف، إنه على الراغبين فى العمل التقدم فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان ملء النموذج المرفق على موقعها الإلكترونى.
 
 
 
 

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