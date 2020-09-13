نقابة الأطباء تدعو الشركات والمحال لعمل تخفيضات كمباردة دعم للفرق الطبية

كتبت آية دعبس

دعت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، رجال الأعمال وأصحاب المحالات التجارية والفنادق والشركات، والجهات الخدمية بجميع المحافظات لتقديم خدماتها للأطباء بأسعار مخفضة بموجب كارنيه النقابة.

وأوضحت الدكتور إيمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية، فى بيان، للنقابة اليوم، أنها تدعو الجميع للمشاركة في هذه المبادرة تقديرا لجهود الأطباء والذين يتصدرون الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن اللجنة الإجتماعية تتلقى العروض من جميع الجهات الخدمية، مثل: "الفنادق والقرى السياحية ومحلات الملابس والأثاث والتجهيزات الطبية والمطاعم والمستشفيات والمعامل ووسائل المواصلات"، وذلك في مقر النقابة العامة.