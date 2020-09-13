اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 31 رحلة دولية وداخلية لنقل 3500 راكب

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:57 ص
مصر للطيران تسير 31 رحلة دولية وداخلية لنقل 3500 راكب طائرة مصر للطيران
كتبت ـ رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأحد، 31 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
 
ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، "تورنتو ، بغداد، نادجمينا ، لندن ، باريس ، ميلانو ، ابوجا ،روما ، فرانكفورت ، امستردام ، برلين ، ميونيخ ، بيروت ، الخرطوم ، الشارقة ، واشنطن"، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين إلي إسطنبول ، و 5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين  جوية إلى كل من، الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 3500 راكب.
 
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي  توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.
 
 
 
 
 
 
 

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