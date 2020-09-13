مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء يفضح جماعة الإخوان: تؤجج الانقسام المجتمعى

كتب لؤى على

مرصد الإفتاء:

الإخوان استغلت الأزمات الداخلية والخارجية لتحقيق مآربها



جماعة الإخوان تعمدت تشويه المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش والشرطة



الإخوان عملوا على إضعاف الاقتصاد الوطني والتشكيك في المؤسسات الدينية لتأجيج الانقسام المجتمعي



الإخوان أضروا بالمصالح السياسية ودعموا الدول المناوئة لمصر لإفساد العلاقات الخارجية



الاخوان اعتمدوا على الشائعات بشكل كبير في مواجهتها مع الدولة وادعو ممارسة الشرطة للتعذيب والإخفاء القسري



"الإخوان" استغلت مشجعي الرياضيين لأغراض سياسية .. و حاولوا تشويه القضاء المصري



رجال أعمال الجماعة الإرهابية سعوا للاستثمار في السلع ذات الربح السريع لتمويل خططهم .. وادعوا ضعف إنجازات الدولة المصرية



الإخوان حاولوا ضرب الاستقرار المجتمعي باستغلال أزمة فيروس كورونا لتشويه جهاز الأمن المصري والسلطة التنفيذية



الجماعة الإرهابية روجت حزمة من الأكاذيب للنيل من رجال الدين .. وحولت الاختلاف الدنيوي إلى خلاف ديني



الإخوان حاولوا استغلال قضية سد النهضة لبث الشائعات وإيهام الجميع أن مصر فرطت في حقها المائي



مرصد الإفتاء يشدد على ضرورة مواجهة الشائعات ويعتبرها من أهم عوامل هدم المجتمعات أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة قد دأبت على العمل ضد المصلحة الوطنية المصرية من خلال خلق الأزمات تارة، وبالتشكيك في مؤسسات الدولة وقدرتها على المواجهة والحل تارة أخرى.

وأضاف المرصد في تقرير جديد له تحت عنوان " جماعة الإخوان والإضرار بالمصالح الوطنية المصرية"، إن منهج تلك الجماعة هو افتراض سوء النية المستمر في مؤسسات الدولة والقائمين عليها، والعمل دائمًا من أجل المصلحة الشخصية متجاهلين مصالح المواطنين، وأن هناك نية مبيته للتآمر على الدين الإسلامي، ونشر الشائعات وتأجيج الانقسام المجتمعي بين الناس وتعمُّد الإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية.

وأكد التقرير أن جماعة الإخوان تعمل على تشويه المؤسسات الوطنية ومن بينها المؤسسة العسكرية حيث دأبت في السنوات الأخيرة على مهاجمة المؤسسة العسكرية المصرية، وجعلت من جيش بلادها خصمًا لها يستهدفها بكل قول وفعل، وهو أمر يؤكد أن هجوم تلك الجماعة على الجيش المصري واتهامه بالأكاذيب والأباطيل إنما هو لأغراض خاصة لا علاقة لها بصالح الوطن وأمنه وسلامته ومستقبله.

كما استعرض التقرير محاولات تشويه القضاء المصري واتهامه بأنه مُسيَّس تابع للنظام، وخاصة في تلك الأوقات التي يصدر فيها أحكامًا ضدهم سواء بالسجن أو بالإعدام، وفي مقابل هذا التشنيع على القضاء المصري يقومون بتمجيد الإرهابيين ووضعهم في مصاف المناضلين، وظهر ذلك واضحًا من ردات فعل وتصريحات قادة الجماعة وأعضائها على خبر القبض على هشام عشماوي وإعدامه؛ حيث صوروه مناضلًا وكالوا له عبارات المديح بزعم اعتباره رمزًا للمقاومة -بحسب وصفهم-.

ولفت التقرير أيضا الى محاولة الجماعة تشويه الشرطة المصرية حيث حظيت المؤسسة الأمنية بجانب كبير جدًّا من تلك الشائعات، وأبرزها الترويج لفكرة اعتماد الأجهزة الأمنية على أساليب التعذيب والإخفاء القسري لمواطنين مصريين، ونسجت الجماعة العديد من القصص بهذا الشأن.

في سياق متصل سلط التقرير الضوء على استغلال جماعة الاخوان أزمة فيروس كورونا، ولم تفوت تلك الجماعة المصاب العالمي الناتج عن تفشي الفيروس القاتل، واتسقت مع مبادئها في استغلال أية فرصة متاحة للنيل من الدولة المصرية، وضرب الاستقرار المجتمعي قدر الإمكان، ونسجت الجماعة أكاذيب متلاحقة كان محورها فيروس كورونا.

كما أشار تقرير المرصد الى أن جماعات التطرف والإرهاب روجت حزمة من الأكاذيب المغرضة بهدف الانتقاص من أهل العلم والفتوى المعتمدين، و جاءت فتاواهم الشاذة المتشددة المبنية على اجتزاء بعض آيات القرآن الكريم أو بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أفتى به علماء المؤسسات العلمية العريقة الراسخة في العلم كدار الإفتاء المصرية وكافة المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية؛ ولذا فتشويه صورة مجتهدي المؤسسات الدينية كان هدفًا أساسيًّا لهذه الجماعات؛ لأن المؤسسات الدينية وحدها هي القادرة وبجدارة على دحض افتراءاتهم وتفنيد شبهاتهم وتفكيك أفكارهم، وتحت ذلك الزعم قامت تلك الجماعة بمحاولات عديدة لتشويه سمعة المؤسسات الدينية وهم بعيدون كل البعد عن فقه الواقع وفهم مقاصد الشريعة، وكان الأولى بهم إحسان الظن في تلك المؤسسات الدينية العريقة التي تلتزم المنهج العلمي السليم في كل فتاويها وأبحاثها، بدلًا من التشهير النابع عن المكايدة والجهل.

كما كان للإعلام الوطني نصيب كبير من الهجوم والتشويه من قِبَل تلك الجماعة، باعتبار أنه من أكبر المدافعين عن الدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، فحاولوا استغلال سقطات بعض الإعلاميين ليظهروا الأمر وكأنه يعبر عن اتجاه الدولة المصرية.

ورصد أيضا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة استغلال جماعة الاخوان للأزمات الداخلية والخارجية للهجوم على الدولة المصرية، ومحاولة إظهار مؤسسات الدولة الوطنية في موضع الضعيف المقصر، مستخدمين الكذب وترويج الشائعات لمحاولة تضخيم الآثار السلبية للأزمة وتهميش دور المؤسسات الوطنية في تقديم الحل، والترويج لأنفسهم كبديل يستطيع تقديم الحلول والقضاء على الأزمات.

وأوضح التقرير إن هذه الجماعة لها تاريخ طويل من العمل ضد الاقتصاد الوطني، فهم يعملون في الاقتصاد على قاعدة ما يخدم الجماعة وليس ما يخدم ويقوي اقتصاد الدولة، بل ويتعمدون أحيانًا الإضرار بالدولة المصرية، وهم يعملون على ذلك من خلال أكثر من محور، ويضرون بالاقتصاد الوطني من أكثر من جهة، أهمها التشنيع على الاقتصاد الوطني بأنه مخالف للشريعة الإسلامية، والاستثمار في المشروعات ذات الطابع الاستهلاكي، وكذلك التقليل من حجم الإنجازات، فضلا عن استغلال الأزمات في التشنيع والاضرار بالاقتصاد الوطني.

كما لفت إلى إن تلك الجماعة تعلم جيدًا أن سياسة الدولة المصرية الخارجية قائمة على الصداقة والمنافع المتبادلة، وتقديم المساعدة والعون عند الأزمات، وهذا أحد عوامل قوة الدولة المصرية وتأثيرها الإقليمي والدولي؛ ولهذا فهم يسعون دائمًا لإفساد العلاقات الخارجية المصرية، وتصوير الدولة المصرية في صورة المعتدي على مصالح تلك الدول الصديقة لإفقادها الدعم الدولي والإقليمي، وقد ركزوا في سبيل ذلك على عدة قضايا على رأسها القضية الفلسطينية، و استغلال أزمة سد النهضة ، وكذلك التشكيك في قدرات مصر الخارجية، واستغلال الأزمة الليبية.