اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدرب غطس يكشف تفاصيل تصويره للعبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها بـ30 عاما

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:12 م
مدرب غطس يكشف تفاصيل تصويره للعبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها بـ30 عاما عبارة "سالم إكسبرس"
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

روى محمد سيد، مدرب غطس، تفاصيل تصويره العبارة "سالم إكسبرس" بعد غرقها منذ 30 عاما، قائلا إن متعلقات الركاب كما هي حتى الآن موجود بالسفينة، لافتا إلى أن مكان غرق العبارة بمنطقة سفاجا يتميز بالرؤية الواضحة تحت المياه.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج مساءDMC ، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الغطاس الذى يرغب فى تصوير أى حطام سفينة لابد أن يكون حاصلا على شهادة غواص مغامر، خاصة أن حطام السفينة يقع على مسافة من 31 لـ33 مترا فى قاع البحر، وبالنسبة للغواصين المبتدئين صعب.

وأوضح: "الغواص يستلزم حصوله على شهادة للمستوى الثاني ليصبح غواصا مغامرا، وأن يكون لديه عِدة غواص محددة، واتباع مكتشف الغوص المحلي".

وتابع: "شعور الغواص المغامر يختلف من شخص لآخر عندما يشاهدون الحطام، فالبعض يتأثر من المشاهد، مضيفا: "فيه بعض الشنط كانت مفتوحة وكان ظاهر الملابس الخاصة بأصاحبها، ودي كانت مناظر لبعض الغطاسين صعبة شوية".


سالم إكسبرس

صور العبارة سالم اكسبرس

مساءDMC

إيمان الحصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العدل الأوروبية تجيز طلب تعويضات للناجين وأقارب ضحايا عبارة السلام من شركتين إيطاليتين

الخميس، 07 مايو 2020 04:54 م

"الكسب" يسلم أخر وريث من ضحايا عبارة السلام 98 مبلغ مليون و350 ألف جنيه

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 03:55 م

تأجيل نظر دعوى صحة إقرارات أهالى ضحايا عبارة السلام 98 لـــ7 يوليو

الخميس، 15 مايو 2014 01:19 م

اليوم.. استئناف نظر دعوى صحة إقرارات أهالى ضحايا العبارة السلام 98

الإثنين، 12 مايو 2014 03:39 ص

تأجيل دعوى صحة إقرارات أهالى ضحايا العبارة "السلام 98" لـ12 مايو

الإثنين، 24 فبراير 2014 09:54 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة