محمود مسلم يؤكد ضرورة المحاسبة والإعلان عن الفاسدين فى البناء المخالف

كتب محمد شرقاوى

قال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه تجب المحاسبة والإعلان عن الفاسدين والمفسدين من البناء المخالف على مستوى الجمهورية، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى، أن الإخوان ليس لديهم هدف وفشلوا فى كل شىء وتوجهوا إلى تدمير ثورة 30 يونيو. وتابع أن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ستساهم فى إقبال المواطنين فى التصالح فى مخالفات البناء.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.