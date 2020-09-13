محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بتسهيل إجراءات طلبات التصالح فى المخالفات

كتب سيد الخلفاوى

تشهد المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين بالأحياء والمراكز بمحافظة الجيزة اقبالا كبير من قبل المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء ، حيث تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية لمتابعه الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء و توافد المواطنين لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بتسهيل الإجراءات علي المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين استيفاء باقى المستندات .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.

بالإضافة إلي تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد المحافظ بأنه قد تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح .

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى و تيسيراً علي المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.

وخلال الجولة حرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين للعمل علي ازاله اي معوقات تواجههم والرد علي استفساراتهم قائلا ،" أنا قاعد معاكم وهجاوب علي كل استفساراتكم .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل .