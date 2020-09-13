محافظة القاهرة تستعد لموسم الأمطار بتطهير مخرات السيول والبلاعات

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لمجابهة السيول والأمطار نظرا لاقتراب قدوم فصل الخريف وبناءا على التحذيرات التى تعلنها هيئة الأرصاد الجوية وتوقع سقوط الأمطار والسيول، حيث بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تطهير البلاعات الخاصة بصرف مياه الأمطار وكذلك مخرات السيول.

وفى السياق ذاته، وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التى من الوارد أن تشهدها العاصمة.

وأكدت عبد المنعم على ضرورة التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها، وضرورة المرور ومتابعة أعمال تجهيز مخرات السيول وبالوعات صرف مياه الأمطار، والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظراً لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن هناك تنسيق مع التمركزات، بغرف عمليات الأحياء وغرفه عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهه الأمطار حال حدوثها واستغلال كل الإمكانيات المتاحة.