لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين "فيديو"

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدول ومستحقاتها، إنه تم صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية، بعد دفع مقدمات للدولة والتصالح معها.





وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدول ومستحقاتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبانى التى يتم إزالتها أصحابها هم الذين كانوا يمارسون البلطجة على أراضى الدولة ولا يريدون تقنين وضعهم مع الدولة، وكانوا مصّرون على سرقة أراضى الدولة والتربح منها، مضيفا أن هناك 35 ألف طلب لتسلم العقود لم يتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية.



وتابع أنه من يلتزم بالقانون سيتم تسليم الأراضى لهم، ومن يمارس البلطجة سيتم إزالة أى مخالفات لهم، ونحن حاليا فى الموجة 16 من التعديات على أراضى الدولة، والتى ستنتهى فى الشهر الحالى.