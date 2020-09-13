كارت جديد للكشف عن سرقات التيار بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم استحداث كارت جديد بجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية ، للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائي و تطبيق الغرامات و العقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس و غرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الكارت الجديد يتم وضعه في العداد لاكتشاف السرقات خاصة تقسيم الاحمال بمعنى اكتشاف الاحمال الموجودة خارج العداد ، موضحا أن

وظيفة هذا الكارت عند وضعه فى العداد يقوم بإعطاء امر مباشر لفصل التيار عن العداد وفى حالة عدم الفصل يتم اكتشاف السرقة.

وتابع المصدر أن هناك حاليا 9 مليون 500 الف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

الجدير بالذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة و القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين و بالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة.

و يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد و تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.

و يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح و يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد" ، علاوة على القضاء على مشاكل الفواتير المبالغ فيها ، و يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.