اليوم السابع
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صندوق تطوير التعليم يتجه نحو التحول الرقمى وتعزيز تطبيق «التعليم الهجين»

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:52 ص
صندوق تطوير التعليم يتجه نحو التحول الرقمى وتعزيز تطبيق «التعليم الهجين» التعليم والتابلت
كتب محمود طه حسين

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أكد د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يتجه نحو التحول الرقمي كجزء من المنهج الذي تتخذه الدولة للتحول الرقمي، وتنقسم خطة الصندوق إلى جزئين، الأول النواحي الإدارية ، حيث نسعى لتحويلها إلى "مميكنة" بحيث يتم بناء قواعد بيانات خاصة بالصندوق والاستثمارات والمشروعات الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات . 
 
وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أنه بالنسبة للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية، نسعى لتعزيز استخدام التعليم "الهجين" وتطبيقه على كافة المراحل، وهناك صعوبة بالنسبة لمرحلة التعليم الفني في الاستغناء عن التدريب العملي، ولذلك يطور الصندوق فكرة المعامل الافتراضية وهي عبارة عن طالب يعيش الحياة الواقعية بشكل حقيقي.  
 
وأوضح «الحيوي» أن إدارة الصندوق تسعى لوضعه في مساره الأساسي لتحقيق أهدافه الرئيسية وهي، تقديم المساندة والدعم الفني لمشروعات تساهم في تطوير التعليم، بما يوفر متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية، بجانب الارتقاء والارتفاع بكفاءات وهيئات التدريس والمعلمين والمدربين، وأيضاً الإسهام المباشر والتعاون مع أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للكوادر البشرية، والمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا المتقدمة. 
 
وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للصندوق أيضا هو المساهمة في إنشاء مراكز لنقل وتطوير والتدريب على التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التعليم، والمساهمة في إنشاء النوادي والمراكز التعليمية المختصة، وذلك يعكس أن أي مشروعات على طاولة الصندوق يجب أن تتركز أهدافها على ما سبق ذكره.
 
 

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