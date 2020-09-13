اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"سيدة القطار" تكشف تفاصيل حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:09 ص
"سيدة القطار" تكشف تفاصيل حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع سيدة القطار
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صفية أبو العزم "سيدة القطار"، عن أنها ألتقت الجندى "عبد الله"، خلال حفل تكريمه بوجود الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقيادات العسكرية، وتابعت:"أنا النهاردة كنت قاعدة مع ابنائى الأربعة بحفل تكريم القوات المسلحة".

 

وأشادت "سيدة القطار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، بأخلاق الجندى "عبد الله"، خلال حفل التكريم مشيرة إلى أن وزير الدفاع أشاد به اليوم، وتابعت:"هو قال ليه كلمتين أنا مسمعتهمش.. لكن كان حاطط أيده على ضهره وبيكلمه.. كان بيعامله زى أبنه".

 

وكانت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، أشادت بالعقوبة الصادرة فى حق كمسرى القطار الذى قام بإهانة جندى من جنود القوات المسلحة، وتابعت: "المهندس كامل الوزير رد هيبة المجند بعقاب من أهانوا الجندى"، مشددة على أنه رغم ما تعرض له الجندى إلا أنه تحلى بضبط النفس وردوده كانت تعكس مدى عظمة القوات المسلحة فى تربية أبنائها.

 

وأضافت صفية أبو العزم، خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تنجح فى إقناع المجند بدفع ثمن التذكرة، وأصر هو على دفعها، موضحة أن الجندى تأثر بأسلوب الكمسرى وأصر على النزول من أجل تسليمه للشرطة العسكرية، وتابعت: "لكنى نجحت أنى أخليه فى القطار.. الحمد الله الواحد عمل خير ولقيه.. رغم أنه عسكرى صغير إلا أنه له هيبة".

 

ولفتت سيدة القطار، إلى أنها أجهشت بالبكاء، عقب الموقف، وعندما شاهدها المجند، حاول تهدئتها، وتابعت: "هو قال لى أنتى بتعيطى ليه يا أمى وطيب خاطرى".

 

ومن جهة أخرى أجهشت والدة عبد الله المجند صاحب واقعة القطار، على الهواء مباشرة خلال لقائها مع الإبراشى.

 


سيدة القطار

تكريم الجندى

وزير الدفاع

اخبار عاجلة

واقعة المجند والكمسرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"انجى" تشارك"صحافة المواطن " بلوحة لسيدة القطار تقديرا لها

السبت، 12 سبتمبر 2020 09:54 م

اليوم..محافظة الغربية تكرم سيدة القطار لدورها المشرف بواقعة الكمسرى والمجند

السبت، 12 سبتمبر 2020 04:30 ص

أبرز قضايا التوك شو.. نائب وزير التعليم يشيد بسيدة القطار: "المعلم الإنسان"

السبت، 12 سبتمبر 2020 03:00 ص

سيدة القطار تتحدث عن الواقعة وتثنى على الانضباط الانفعالي للمجند.. الحاجة صفية: أنا معملتش غير الواجب وده موقف بسيط.. وتؤكد تلقيها هدايا من الرئيس السيسى.. صور

السبت، 12 سبتمبر 2020 12:09 ص

سيدة القطار: الكمسرى لو طلب ألف جنيه كنت هدفع بدل نقوط ابن أخويا فى فرحه.. فتحى شو

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 10:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة