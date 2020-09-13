اليوم السابع
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سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بثبات اقتصاد مصر ويصفه بأفضل الاقتصادات الناشئة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:30 م
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يشيد بثبات اقتصاد مصر ويصفه بأفضل الاقتصادات الناشئة
أسوان - عبد الله صلاح

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أشاد السفير الكورى الجنوبى لدى مصر هونج جين ووك بثبات الاقتصاد المصرى، والذى يعد من أفضل الاقتصادات الناشئة فى العالم، رغم أزمة كورونا التى تأثر بها معظم اقتصاديات دول العالم، مؤكدا نجاح الاقتصاد المصرى وتعافيه سريعا فى ظل تداعيات الأزمة العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف السفير الكورى، فى مؤتمر صحفى، بمدينة أسوان، مساء اليوم، أنه يؤكد على العلاقات المصرية / الكورية المتميزة، فى تقريب وجهات النظر وتحقيق الوحدة الكورية فى شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن هذا العام نحتفل بمرور 25 عاما على العلاقات المصرية/ الكورية، وأنه يزور أسوان حاليا فى محطته الثانية بعد محافظة بنى سويف لدراسة فرص الاستثمار الحقيقية والمقومات التى تمتلكها أسوان لدراسة إمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمارات الكورية هناك.

وأكد سفير كوريا الجنوبية أنه تأثر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تحسين مستوى المعيشة للشعب المصرى وتحسين الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أنه يرى أن الاقتصاد المصرى يتحسن رغم وجود صعوبات قليلة تواجه الدولة المصرية، ولكن مصر قادرة على التغلب على كافة هذه التحديات.

وأوضح السفير أن الاستثمارات بين مصر وكوريا الجنوبية تصل حاليا إلى نحو مليارى دولار، معربا عن أمنيته فى زيادة التعاون بين البلدين فى ظل تطلع القيادة السياسية إلى ما هو يحقق طموحات الشعبيين الصديقين.

وعن السياحية الخارجية بين البلدين قال السفير الكورى الجنوبى هونج جين إن إجمالى أعداد السائحين الكوريين الذين يزورون مصر سنويا يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف سائح، فيما يصل أعداد المصريين الذين يصلون إلى كوريا ما بين 5 إلى 10 آلاف مصرى سنويا.

وعبر عن أمنياته أن يزور الرئيس الكورى القاهرة خلال الفترة القادمة، فى ظل تأجل الزيارة منذ شهر مارس الماضى بسبب أزمة كورونا، فى ظل وجود رغبة حقيقية لدى القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز ودعم علاقات التعاون والشراكة مع الجانب الكورى، والتى بدأها الرئيس المصرى فى زيارته لكوريا عام 2016

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