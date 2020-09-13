اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زاهى حواس يوضح سبب تأجيل إعلان الكشف الأثرى بمنطقة آثار سقارة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:19 م
زاهى حواس يوضح سبب تأجيل إعلان الكشف الأثرى بمنطقة آثار سقارة الدكتور زاهى حواس
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة، حيث تم العثور على أكثر من 13 تابوتا آدميا خشبيا ملونا ومرصوصة بعضها فوق البعض، ومغلقة منذ أكثر من 2500 عام. وأكد حواس، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولي المصري، أن وزير الآثار طلب منه المشاركة في ذلك الكشف، موضحاً أنه والدكتور مصطفى وزيري كشفا عن تابوت واحد واتفقنا على عقد مؤتمر صحفي أمام العالم.

وتابع زاهي حواس، أن سبب تأجيل الكشف أن وزيري أكد لوزير الآثار أن هناك سردابا آخر تم العثور عليه، وتأجل المؤتمر الصحفي من أجل حفر ذلك السرداب، كما أن إعلان ذلك سيهز العالم، قائلا:"سحر الفراعنة ما زال موجود في كل مكان وأكتوبر المقبل ستعود السياحة مرة أخري".

واطلقت وزارة السياحة والآثار، أول فيلما ترويجيا للإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بمنطقة آثار سقارة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة فى الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا خشبيا ملونا ومرصوصة بعضها فوق البعض، ومغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بث عدد من الأفلام الترويجية الأخرى الخاصة بذلك الكشف، وذلك لحين الإعلان عن كافة تفاصيله قريبا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد تفقد برفقة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتى أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، حيث يبلغ عمق البئر حوالى 11 مترا، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.


الاثار

الفراعنة

كشف اثري بسقارة

كشف اثري جديد

زاهى حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروعات أثرية قومية ستغير الخريطة السياحية فى مصر.. (ألبوم صور)

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 07:00 م

وفد وزاة السياحة يتابع تطوير عددا من المناطق الاثرية بأسوان.. صور

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 04:18 م

مشروعات أثرية قومية ستغير الخريطة السياحية فى مصر.. اعرفها

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 04:00 م

متحف الأقصر يضم قطعا فرعونية قبل الموسم السياحى الشتوى.. 1000 تمثال أوشابتى من حفائر المنيا هدية للمتحف.. ومجموعة توابيت إهداء من المتحف المصرى بالتحرير.. وقطع أثرية مميزة من مقابر ذراع أبو النجا.. صور

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 02:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة