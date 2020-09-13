اليوم السابع
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رئيس محكمة استئناف القاهرة يكلف القاضية جيهان توفيق بإدارة الترجمة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:36 ص
رئيس محكمة استئناف القاهرة يكلف القاضية جيهان توفيق بإدارة الترجمة محكمة-أرشيفية
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

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أصدر المستشار عبده احمد عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة  قرار رقم [88] لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية  لمستشارى المحكمة المنعقدة، ولصالح العمل جاء:
 
 
تختص المستشارة جیهان أحمد وفيق عثمان البطوطی نائب الاستئناف - بالإشراف والمتابعة على إدارة الترجمة بالمحكمة، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند لسيادته من أعمال أخرى.
 
كما يختص المستشار  حازم محمد كمال حسن الرئيس بالمحكمة بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف الجيزة، وكافة الأعمال الإدارية بها، وعرض ما يلزم عرضه علينا بالإضافة لما يسند له من أعمال أخرى.
 
 

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