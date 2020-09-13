اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يعلن تشغيل المدن الجامعية للطلاب بالعام الجامعى 2020/2021

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:00 ص
رئيس جامعة حلوان يعلن تشغيل المدن الجامعية للطلاب بالعام الجامعى 2020/2021 الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال الدكتور ماجد فهمى نجم ، رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم إعادة تشغيل المدن الجامعية مع العام الجامعى 2020/2021 ، وبحد أقصى طالبين فى الغرفة ،موضحا أن جامعة حلوان لديها متسع من الغرف تسمح للتسكين فى غرف ثنائية بحد أقصى ، مضيفا فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه سيتم تشغيل اقتصادى للمدن الجامعية لمن يرغب من المصريين والوافدين ، وعلى سبيل المثال الإقامة بغرفة منفردة مع تحمل التكلفة الفعلية للإقامة ، وذلك يعوض الدعم الكبير بالمدن الجامعية.
 
وأكد الدكتور ماجد نجم ، أنه تم تشغيل المدن الجامعية بجامعة حلوان خلال امتحانات نهاية العام لطلاب الفرق النهائية ، مع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى مطاعم المدن الجامعية ، مشيرا إلى أنه يتم دراسة ما اذا كان تقديم الوجبات للطلاب مطهية أم وجبات جافة .
 

جامعة حلوان

المدن الجامعية

العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

ماجد نجم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة