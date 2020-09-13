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رئيس أكاديمية البحث العلمى يهنئ الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة إيناكتس

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:16 ص
رئيس أكاديمية البحث العلمى يهنئ الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة إيناكتس الفريق المصري الفائز بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس لريادة الأعمال
كتب محمد صبحى

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تقدم   الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ  الأزهر  والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر على فوز فريق ايناكتس جامعة الأزهر ببطولة العالم و حصولهم على المركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلين لمصرَ بعد تفوقهم على أكثر من 32 دولة مشاركة منها أمريكا و بريطانيا وكندا والهند والبرازيل.
 
يأتى ذلك، بالرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الأزهر بمسابقة «إيناكتس» الدولية لريادة الأعمال، بعد أن تمكن الفريق من الفوز بالمنافسة المحلية متفوقًا على أكثر من 56 فريق من الجامعة المصرية الحكومية والخاصة، وهو ما أهله لتمثيل مصر عالميًّا، ليحقق لقب بطل العالم في تلك المسابقة الدولية.
 
وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، يهدف  مشروع فريق «إيناكتس الأزهر» إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحويل قشر الجمبري غير المستخدم في قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، لإنتاج 5 منتجات رئيسة، هي: (التوابل، الأسمدة العضوية، الماسكات الطبية، مزارع جمبري، فلاتر عضوية) فضلًا عن تنقية البحيرة.
 
وقال الدكتور محمود صقر ،  إن  الأكاديمية تسعد بتعاونها مع جامعة الأزهر في عدد من المبادرات و الكيانات الناجحة في مجال ريادة الأعمال و نقل وتسويق التكنولوجيا و حاضنات الأعمال مثل نادى ريادة الأعمال و مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا الازهر و حاضنة الأعمال التكنولوجية بجامعه الازهر والتى يتم من خلالها دعم رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب وخريجي الجامعة ونشر ثقافة ريادة الأعمال و تكوين شركات تكنولوجية ناشئة.
 
 
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