اليوم السابع
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رئيسة القومى للمرأة تستقبل غدا "سيدة القطار" بمقر المجلس لتكريمها

الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:48 م
رئيسة القومى للمرأة تستقبل غدا "سيدة القطار" بمقر المجلس لتكريمها سيدة القطار
كتب محمود راغب

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تستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة، غدا الإثنين بمقر المجلس، "صفية إبراهيم" المعروفه إعلامياً " بسيدة القطار"  لتكريمها على الدور الذى قامت به في الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بالقطار.
   
وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت تليفونيا من خلال "اليوم السابع" مع السيدة صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.
 
وأكدت للسيدة أن ذلك ليس جديد على المرأة المصرية، وأن ما قامت به عمل إنساني رائع، وأن السيدة المصرية دائما ما يظهر معدنها الأصيل، مؤكدة أنها قررت ضمها إلى المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الغربية تقديرا لدورها.
 
كما قررت استقبالها بمكتبها بالمجلس القومي للمرأة الأسبوع القادم، لتكريمها على موقفها المشرف.

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

سيده القطار

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