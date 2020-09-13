خبير اقتصادى يوضح أهمية تخصيص أراض بـ23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تخصيص وزارة الإسكان 81 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية ومدارس ومصانع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة والمتواصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ينعكس هذا على وضع المواطن المصرى.

وقال أبو زيد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن تخصيص أراضى لكافة الأنشطة السكنية والاقتصادية هو نهج الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس على مزيد من العوائد الاقتصادية الإيجابية، بجانب توفير وحدات سكنية ملائمة متاح فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك اهتماما بتطوير المكان والطبيعة الجغرافية للمدن الجديد والاهتمام بالنشاط الصناعى الذى وفر فرص عمل وبالتالي زيادة الإنتاج المحلى .

وفى وقت سابق وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 81 قطعة أرض بـ23 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – مدارس – مصانع – فنادق – مستشفيات – سكنى تجارى إدارى – استثمارى – محطة خدمة وتموين سيارات – خدمات صناعية).