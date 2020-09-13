اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 سبتمبر 2020 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار

الأحد، 13 سبتمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار تكريم سيدة القطار
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

طقس مائل للحرارة غدا بالوجه البحرى والرطوبة 85% والعظمى بالقاهرة 34 درجة

وزيرة التضامن: 85% من المتعافيات كشفوا أن الخلافات الأسرية سبب وقوعهم فى الإدمان

مصر للطيران تسير غدا 26 رحلة دولية وداخلية واستثنائية

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار

وزير الرى يعلن تشكيل لجنة لمتابعة الفيضان ووضع سيناريوهات التعامل

التعليم تعلن انطلاق امتحانات القبول بمدارس المتفوقين إلكترونيا اليوم

"الأزهر" يعلن موعد تسجيل رغبات الطلاب والتوزيع الجغرافى يطبق على الكليات الطبية

وزير المالية لـ"اليوم السابع": لا نية لزيادة الضرائب والسياسات الضريبية مستقرة

وزيرة البيئة تعلن الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خلال 5 أشهر

التضامن ترسل 197 طن مساعدات غذائية واغاثية إلى شمال وجنوب السودان

وزير الأوقاف يدعو إلى إنشاء مدونة سلوك قيمية جادة لكل طالب

وزيرة الهجرة تستقبل سفير العراق فى مصر لبحث التعاون المشترك بملف المهاجرين

وزير النقل يعلن تطوير فورى لمحطة وورش عربات السكك الحديدية بمحافظة المنيا

القوى العاملة تحرر 494 محضرا وتغلق 53 منشأة لمخالفة القانون وتعين 4297 شابا

وزارة الرى تعلن بدء تخفيض المنصرف خلف السد العالى استعدادا لموسم السيول

 

 


الهجره

التعليم

سيده القطار

وزير الدفاع

الدفاع

القوات المسلحه

تكريم سيدة القطار

صور سيدة القطار

فيديو سيدة القطار

قادة القوات المسلحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار.. ينقل تحيات الرئيس للقادة الذين أمضوا رسالتهم بكل صدق.. ويؤكد: حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس.. ويوجه رسالة للسيدة المصرية

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:11 ص

3 صور ترصد تكريم وزير الدفاع لمجند واقعة القطار مشيداً بأخلاقه وانضباطه

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:31 ص

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار

الأحد، 13 سبتمبر 2020 09:53 ص

والدة جندى قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمنى وطمنى على عبد الله

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:35 ص

"سيدة القطار" تكشف تفاصيل حفل تكريم الجندى "عبد الله" بحضور وزير الدفاع

الأحد، 13 سبتمبر 2020 01:09 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة