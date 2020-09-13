اليوم السابع
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جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح طريقة شحن العداد بالموبيل.. فيديو

الأحد، 13 سبتمبر 2020 04:45 م
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يوضح طريقة شحن العداد بالموبيل.. فيديو عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيديو يوضح فيه كل المعلومات والمفاهيم الخاطئة عن العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تداولها بين المشتركين.
 
 
وأوضح الفيديو، أن من بين المفاهيم الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة، أنه يجب على المشترك فصل الأجهزة الكهربائية بالمنزل قبل إدخال كارت الشحن بالعداد مسبوق الدفع، كما أوضح الفيديو أن من بين المفاهيم الخاطئة هو أن سعر الكيلو وات ساعة يزيد عن سعره فى العداد مسبوق الدفاع بالمقارنة بالعداد التقليدي.
 
وأشار الفيديو، إلى أنه من الأفضل عدم شحن رصيد بالعداد نهاية الشهر ويفضل شحن الرصيد بداية الشهر وهى أيضا معلومة خاطئة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

شحن العداد بالموبيل

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

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