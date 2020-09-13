تنسيق 2020.. جامعة حلوان تطرح برنامج الاتصالات والمعلومات بكلية الهندسة

كتب محمد صبحى

طرحت كلية الهندسة بحلوان برنامج جديد ومميز عن هندسة الاتصالات والمعلومات، ويهدف البرنامج الي مواصلة إعداد خريجين مزودين بالخبرات العلمية والعملية اللازمة التي تجعلهم قادرين على مواكبة التقدم السريع في مجال نظم الاتصالات والمعلومات والقدرة على الإبداع في تطوير هذه النظم والمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمى والعالمي، ويأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يستهدف برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات تقديم برنامج جديد ومتميز بتكنولوجيا حديثة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات لمرحلة البكالوريوس، ليكتسب الدارسين المفاهيم والمعارف والعلوم الأساسية التي تمكنهم من استيعاب النظريات والمفاهيم الحديثة والمتطورة في مجال هندسة الاتصالات والمعلومات وتزويد الدارسين بمفاهيم الاقتصاد الهندسى وإدارة المشروعات وطرق الحفاظ على البيئة، و اكساب الدارسين طرق تصميم وبناء نظم التحكم والائتمة الرقمية، وحصول الدارسين على معارف ومهارات تصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتزويد الخريجين بالمهارات العلمية اللازمة لتشغيل وصيانه شبكات الاتصالات والمعلومات المتطورة والحديثة.

وأوضح الدكتور ذكى بسيوني منسق البرنامج أن البرنامج يتميز بكونه برنامج دولي معد بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة اونينوتونو بإيطاليا ويمنح الخريجين شهادتين أحدهما من جامعة حلوان والأخرى اختيارية من جامعة اونينوتونو بإيطاليا والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي، و جميع المقررات الخاصة بالبرنامج معدة من قبل متخصصين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أساتذة جامعة حلوان أو من خارج الجامعة ويقومون بشرح المقررات بالاستعانة بالمحتوي الموجود على الانترنت، َيشترك أساتذة الجامعة الإيطالية في وضع الامتحانات والتي تتم بالتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، ويقوم الجانب الإيطالي بتوفير بعض المنح لطلاب البرنامج.