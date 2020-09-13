اليوم السابع
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بدء إجراءات الكشف الطبى لطلاب جامعة حلوان للعام الدراسى الجديد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 03:00 ص
بدء إجراءات الكشف الطبى لطلاب جامعة حلوان للعام الدراسى الجديد جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تبدأ اليوم الأحد، إجراءات الكشف الطبي للطلاب المرشحين الجدد للالتحاق بكليات جامعة حلوان بالعام الجامعى 2020/2021 ، أعلنت الجامعة عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة.
 
وبحسب إجراءات جامعة حلوان ، حيث يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى  http://app2.helwan.edu.eg/DetMed ،ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد  وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى ( اسم الطالب - ‎ الرقم القومي - النوع -  الكلية التى تم الترشيح لها - ‎رقم الجلوس - تأكيد رقم الجلوس‎ - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب -  رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الافادة ويظهر للطالب كود الدفع .
 
وأوضحت جامعة حلوان ، على الطالب دفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الإلكترونى وذلك من خلال المنافذ الالكترونية  ،وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.
 

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