اليوم السابع
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انقطاع المياه غدا عن 10 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 12 ساعة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 10:48 ص
انقطاع المياه غدا عن 10 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 12 ساعة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى -  العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية " لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم ، نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.
  
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

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