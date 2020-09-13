اليوم آخر موعد لتلقى طلبات شركات السياحة لصرف إعانات موظفيها من صندوق الطوارئ

كتبت آمال رسلان

إكدت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أن اليوم الأحد آخر موعد لتلقى طلبات صرف الدفعة الثانية لإعانات الموظفين من صندوق الطوارئ للعمال بقطاع الشركات، والتى تقدمت لصرف الدفعة الأولى.

وطالبت الغرفة أعضائها من الشركات بسرعة التقدم حتى مساء اليوم بسرعة التقدم بنموذج صرف الدفعة الثانية من الإعانات، مؤكدة أنه لن يتم تلقى طلبات بعد المهلة المحددة.

وكانت غرفة شركات السياحة بدأت تدريب العاملين بالشركات على طريقة الإدخال الإلكترونى للبرامج السياحية الخاصة بالشركات وإرسالها واستلام الموافقة من شرطة السياحة، وذلك فى إطار المنظومة الالكترونية للربط بين شركات السياحة ووزارة الداخلية لتفعيل الإخطارات الالكترونية بدلا من تسليم الإخطارات يدويا.

وأكدت الغرفة ان التدريبات تتم اون لاين للعاملين بالشركات للتأكد من حصول الجميع على تدريبات المنظومة الالكترونية الجديدة، والتى سيتم تفعيلها، لافته إلى انها كانت قد بدأت التدريبات فى وقت سابق إلا انها توقف مؤقتا بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وشددت الغرفة على اهمية تلك التدريبات على الاخطارات الالكترونية لشركات السياحة والبديل عن الاخطارات اليدوية المعمول بها حاليا، لافته إلى انه فى حالة عدم حضور التدريب لن تتمكن الشركة من تنفيذ الاخطار الالكترونى، مما سيؤثر على برامجها، مشيرة إلى انه بعد الانتهاء من الفترة التجريبية للمنظومة سيتم الغاء التعامل بالاخطار اليدوى.