اليوم السابع
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القوى العاملة تحرر 494 محضرا وتغلق 53 منشأة لمخالفة القانون وتعين 4297 شابا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:17 ص
القوى العاملة تحرر 494 محضرا وتغلق 53 منشأة لمخالفة القانون وتعين 4297 شابا محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 4297 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 17 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 2418 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.
 
وأضاف الوزير أنه في مجال علاقات العمل قامت المديرية بفض إضراب 875 عاملا من خلال المكاتب المختصة بعد تحقيق مطالب العمال والعودة للعمل مرة اخرى.
 
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية، في تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي،  إلى أن المديرية قامت باستخراج 3180 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما  قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على  448 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 263 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 53 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 231 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
 
 
 
 

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