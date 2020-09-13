اليوم السابع
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الصحفى كامل كامل يفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

الأحد، 13 سبتمبر 2020 06:39 م
الصحفى كامل كامل يفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج كامل كامل
كتب أحمد عرفة

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أكد كامل كامل، الصحفى بملف الإسلام السياسى بصحيفة اليوم السابع، أن جماعة الإخوان تتعرض لحالة من السعار كلما نفذت الدولة المصرية إنجازات لصالح المواطن المصرى، موضحا أن هناك شركات عالمية تابعة للجماعة تقوم بتدشين الحملات التحريضية للتنظيم ضد الدولة المصرية.

وأضاف الصحفى بملف الإسلام السياسى بصحيفة اليوم السابع، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان وقنواتها تصاب أيضا بحالة من السعار كلما ظهرت فضيحة داخل الجماعة وتعرضت لانشقاق، خاصة بعد إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت خلال الفترة الماضية.

وأوضح الصحفى بملف الإسلام السياسى بصحيفة اليوم السابع، أن هناك مليارات الدولارات يتم صرفها على قنوات الإخوان التحريضية التي تبث من الخارج، ولم يتوقف التمويل لتلك القنوات حتى الآن، لافتا إلى أن الشعب المصرى أصبح على وعى كامل بأكاذيب الإخوان.


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