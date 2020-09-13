"البحث العلمى" تستضيف جلسة نقاشية لتحويل تحديات كورونا لفرص بمجال صناعة الأدوية

كتب محمد صبحى

عقد مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جلسة نقاشية عن تحويل جائحة كورونا إلى فرص واعدة في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية. ويأتي ذلك في إطار خطة عمل المجلس لدعم تنافسية الصناعة المصرية لتكون محركا للنمو في مصر من خلال توصيف وضع الصناعة وتحديد المتغيرات المؤثرة علي تنافسيتها من خلال التفاعل مع الجهات المعنية بها بما يسهم ان تكون التوصيات قابله للتنفيذ.

شارك في الجلسة الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشورى، الدكتور سامي الحمبولي الرئيس الأسبق لشعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، ود مني زايد رئيس قطاع التصدير بالشركة القابضة للأدوية، والدكتور حسين الصباغ مقرر مجلس بحوث الدواء بالأكاديمية، وأعضاء مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية.

وأدارت الجلسة الدكتورة يمن الحماقي مقرر مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية، حيث دار نقاش مثمر بين الحضور حول صناعة المستلزمات الطبية والعقبات التي تواجهها، وكيفية العمل على دعمها، وكذلك تطرق النقاش نحو صناعة الأدوية وسبل مساندتها.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، ناقش الحضور المشاكل التي تواجه هذه الصناعات الاستراتيجية من اعتماد شبه كلي على خامات يتم استيرادها من الخارج، المشاكل الإدارية والبيروقراطية التي تؤدي لتعطيل تسجيل مثل هذه المنتجات في وزارة الصحة، وتطرق الحضور إلي مناقشة دور هيئة الدواء المصري في تنظيم مثل هذه المشهد وأهمية أن يكون هناك تواصل بين الهيئة والخبراء في هذه الصناعات للعمل علي وضع آليات قابلة للتنفيذ تسهم في تغيير المشهد الراهن.

كما تناول الحضور الفرص المتاحة من وجود قاعدة علمية قوية لها أبحاث دولية في هذا المجال تأتي في المرتبة الخامسة عشر دوليا، لكن افتقاد القدرة على نقل التكنولوجيا يعرقل الاستفادة من هذه القاعدة العلمية القوية.

وتطرق الحضور إلي الفرص المتاحة في تصنيع المواد الخام التي تخدم هذه المجالات محليا، حيث أوضحت جائحة كورونا بما لا يدع مجال للشك أهمية القدرة علي توفير المواد الخام اللازمة لمختلف الصناعات محليا ما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمواد الخام التي نمتلكها ويكون أحد مقومات الحفاظ علي الأمن القومي فيما يخص القدرة علي توفير منتجات استراتيجية بمقومات محلية.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، إلى أهمية مثل هذه الجلسات النقاشية والتي تجمع بين الخبراء الأكاديميين من أعضاء المجالس وخبراء الصناعة، ما يتيح خلق حوار مثمر وتبادل وجهات النظر، وهو ما يساعد أعضاء المجالس في الوقوف علي المشاكل التي تواجه قطاعات المجتمع المختلفة ويساعدهم في مهمتهم والمتمثلة في صياغة الاستراتيجيات واقتراح السياسات التي تسهم في نمو المجتمع.

فيما قال الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع المجالس النوعية، إن هذه الجلسة النقاشية قد تناولت أحد الموضوعات الهامة والتي تخدم أحد المجالات الاستراتيجية في الدولة والتي يمكن أن تسهم في طفرة اقتصادية واسعة من خلال سد فجوة الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد لسلع استراتيجية هامة لحياة المواطن، كما يمكن أن تتحول لفرص واعدة في التصدير للأسواق المجاورة حال تم التنفيذ بمعايير وجودة عالمية.