اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب أفريقيا

الأحد، 13 سبتمبر 2020 02:38 م
البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب أفريقيا البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب أفريقيا
كتب مايكل فارس

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‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير أحمد فاضل، السفير الجديد لمصر بدولة جنوب أفريقيا، وزار السفير الجديد المقر البابوي للتعرف على أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جنوب أفريقيا.
 
وقد استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، السبت، الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.
 
وكان  قداسة البابا تواضروس الثاني ، قد التقي الخميس الماضى بالمقر البابوي بالقاهرة، مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها، حيث قدموا تقريرًا، تمت مناقشته، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها ومن بينها مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب فى منطقة عرابي.
 
وكان البابا تواضروس الثانى، قد ألقى عظته الأسبوعية من داخل كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأربعاء الماضى 9 سبتمبر، بعد توقف دام لـ6 أشهر، وحرص البابا تواضروس، على ارتداء الكمامة أثناء ترأسه الصلاة، بحضور عدد من محدود من الأساقفة والحضور الذين حرصوا أيضا على ارتداء الكمامات، والحفاظ على تباعد اجتماعي أثناء الصلوات.
 
وقرر قداسة البابا تواضروس الثانى، استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعى اعتبارًا من الأربعاء لموافق 9 سبتمبر الجارى، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد توقف إلقاء العظة من الكاتدرائية قرابة 6 أشهر.
 
وفى 17 مارس الماضى، قرر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليق اجتماع الأربعاء الأسبوعي حتى عيد القيامة المجيد، على أن يلقي العظة الأسبوعية في موعدها المعتاد من المقر البابوى بالقاهرة بدون حضور أحد، بدء من الأربعاء 18 مارس وحتى 8 أبريل الماضي على الهواء مباشرة على القنوات الفضائية القبطية، وقد جاء قرار البابا في إطار قرارات الكنيسة، بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية ، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.

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